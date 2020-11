Palmas e Magnini annullano di nuovo le nozze: ecco cosa hanno deciso

Giorgia Palmas e Filippo Magnini annullano di nuovo le nozze, previste a dicembre. I due hanno deciso di posticipare ancora: sono costretti a farlo a causa della seconda ondata della pandemia. Non se la sentono di coronare il loro sogno d’amore con una cerimonia per pochi: vogliono che il giorno del matrimonio sia speciale, con tanti parenti e amici presenti, una vera festa.

Entrambi al momento si prendono cura di Mia, nata lo scorso 25 settembre. La piccola li riempie di gioia. Per i fiori d’arancio invece occorrerà attendere. “Il 5 dicembre avevamo ipotizzato questa data, già con le disposizioni precedenti del Dpcm ci sarebbero stati dei rallentamenti. Adesso potremmo farlo solo con i testimoni, e con i genitori e le bambine lontano, non ce la sentiamo di celebrarlo, lo slitteremo. Adesso, anche per noi come per tutti, la priorità è la salute”, fanno sapere i due in tv, a Verissimo.

La Palmas e Magnini sono comunque felici: la loro convivenza nella nuova casa a Milano va a meraviglia. Sofia, la prima figlia dell’ex velina, 12 anni, ha accolto con tanto amore la sorella e la coccola ogni istante.

“Ci teniamo a mettere le fedi”, ribadiscono Giorgia e Filippo. Al momento, però, è necessario vivere alla giornata e sperare che tutto torni alla normalità prima o poi.

