Pamela Anderson, è finita con Adil Rami, sul social lo sfogo: 'Mi ha tradita per due anni'

Pamela Anderson sul social annuncia la rottura con il fidanzato: è finita con Amil Rami, a cui era legata da due anni. L’attrice nel lungo post rivela di essere stata tradita per due anni e definisce ‘mostro’ il calciatore del Marsiglia.

“E’ difficile da accettare. Gli ultimi 2 anni e poco più della mia vita sono stati una grande bugia. Sono stata truffata, portata a credere che eravamo coinvolti in un ‘grande amore’. Sono devastata per averlo scoperto negli ultimi giorni. Stava vivendo una doppia vita”, scrive Pamela Anderson. Lo sfogo è violento e duro: è finita con Adil Rami, i segni sulla pelle della bionda per un rapporto sbagliato rimangono tutti.

“Lui che era solito scherzare sugli altri giocatori che avevano fidanzate in appartamenti vicini alle loro mogli. Ha chiamato quegli uomini mostri. Ma questo è peggio. Ha mentito a tutti. Come è possibile controllare in questo modo il cuore e la mente di 2 donne? Sono sicura che ce ne sono state anche altre. E' lui il mostro. Io che ho aiutato tante donne vittima di violenze domestiche, non sono stata abbastanza sveglia da aiutare me stessa”, rivela ancora Pamela Anderson.

Il difensore Adil Rami conduceva quindi una doppia vita. Pamela Anderson alla fine ha scoperto il suo gioco ed è finita. La rottura arriva inaspettata: i due erano diventati una delle coppie mediatiche più esposte e acclamate in Francia. Il giocatore 33enne al momento non replica alle accuse dell’ex bagnina di “Baywatch” 51enne, ma per lui si accendono i riflettori dei media: la tempesta è dietro l’angolo.