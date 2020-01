Pamela Anderson si è sposata per la quinta volta: nozze segrete con Jon Peters

Pamela Anderson si è sposata per la quinta volta. L’ex bagnina di “Baywatch” 52enne è andata a nozze con il produttore cinematografico Jon Peters, 74 anni. Per i due matrimonio segreto celebrato il 20 gennaio a Malibù, così riporta The Hollywood Reporter, che per primo ha dato la notizia dei fiori d’arancio arrivati a sorpresa.

Pamela e Jon erano usciti insieme per la prima volta trent’anni fa, negli ultimi tempi si sono riavvicinati, al punto di decidere all’improvviso per il sì. Peters è pazzo della sensualissima bionda e non fa nulla per nasconderlo. “Ci sono ragazze bellissime dappertutto. Avrei potuto scegliere, ma, per 35 anni, ho voluto solo Pamela", dice il magnate del cinema al giornale statunitense. “Mi rende selvaggio in senso buono”, confessa.

“Pamela non ha mai visto il suo pieno potenziale come artista. Deve ancora brillare in modo reale. C’è molto di più in lei di quanto sembri, o non la amerei così tanto”, sottolinea ancora il produttore. E rivela: “Lei mi ispira. La proteggo e la tratto come lei merita di essere trattata“.

Queste sono le quinte nozze non solo per Pamela, ma pure per la sua dolce metà. Peters è stato sposato con Marie Zampirella, Lesley Ann Warren, Christine Forsyth-Peters e Mindy Peters. Pamela è stata legata a Tommy Lee, dal quale ha avuto due figli, Kid Rock e Rick Salomon sposato ben due volte. Negli ultimi anni l’attrice ha avuto una relazione con il calciatore Adil Rami, lasciato la scorsa estate dopo i molteplici tradimenti dello sportivo.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 22/1/2020.