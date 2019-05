Stefano Torrese e Pamela Barretta del Trono Over la scorsa settimana sono tornati nello studio di "Uomini e Donne". Tra i due le cose sembravano andare a gonfie vele, c'era anche un anello di fidanzamento, poi, l'idillio è stato interrotto dalle dichiarazioni di Roberta che ha raccontato di essersi sentita via chat con Stefano. Pamela nella puntata del 21 maggio ha fatto il suo ingresso a "Uomini e Donne" da sola e ha confermato di aver litigato con Stefano: "Da allora non l'ho più visto", ha aggiunto la dama.

Dopo una lungo confronto tra Roberta e Pamela, in studio è arrivato anche Stefano. Torrese ha invitato le due donne a calmarsi e poi ha detto: "Innanzi tutto mi chiedo che possa esserci la chat mia e di Roberta sul tuo cellulare Pamela, poi ti ricordo che tu in quei giorni mi avevi lasciato ed eri andata a Cortina con le amiche, così in un momento di sconforto ho aperto la chat con Roberta che a sua volta era stata lasciata da Riccardo. Entrambi ci siamo sfogati, ci siamo detti delle cose e alla fine le ho chiesto comunque di cancellare la chat in quanto figlia di un momento e di una giornata particolari: io l’ho fatto, lei no. Sta di fatto che dopo il mio gesto, la mia dichiarazione e l’anello, stai sfasciando tutto per un semplice sfogo vecchio di mesi, non è che per caso ti sei spaventata dell’impegno e hai preso la palla al balzo per mandare tutto a monte".

"Perché all’inizio ho negato la chat? Perché pensavo che Roberta l’avesse cancellata", ha aggiunto Stefano. La Barretta però è rimasta ferma sulle sue posizioni: "Per me la storia è chiusa!". Pamela alla fine ha lasciato lo studio. Stefano l'ha seguita ma tra i due a quanto pare non è tornato il sereno. Dopo la puntata di "Uomini e Donne", infatti, Torrese ha pubblicato un post su Instagram Stories e le sue parole lasciano intendere che la relazione sia finita: "Semplicemente - ha scritto l'uomo - non c'è più niente da dire, né da fare... dopo aver dato tutto e ricevuto niente (a parte insulti e anelli in faccia), mi prendo la mia dignità e libertà e le porto via con me".

Pamela Barretta dal canto suo, sempre via social, non è stata certo tenera: "Quando una persona sbaglia, e invece di chiederti scusa (cosa mai accaduta) ti ride pure in faccia davanti a tutta Italia! Questo è amore? - ha scritto la donna - Quando una persona ti ama non aspetta l'ospitata per dirti che ti farà conoscere il figlio... come me che l'ho fatto senza telecamere. Chi ti ama non ti infanga inutilmente pur di uscirsene pulito. Chiedere scusa non è un reato".