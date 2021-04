Pamela Camassa festeggia i 37 anni: la sorpresa di Filippo Bisciglia

Pamela Camassa festeggia i 37 anni accanto al suo compagno. La sorpresa di Filippo Bisciglia, dolcissima, la commuove. Il 43enne lascia a bocca aperta la compagna con un pensiero gustoso e speciale: è lui a fare le torte per il compleanno della sua amata.

Il 22 aprile per Pamela sarà una data da ricordare. Filippo le regala due torte: una crostata classica ricotta e cioccolato, appetitosa, perfetta, impastata, decorata e cotta da lui, dove mette le candeline, e un altro dolce, una crostata di frutta fresca con crema pasticcera, fragole, kiwi e banane, anche questo realizzato con grande maestria. La Camassa lo sottolinea nel post con cui accompagna le foto che condivide sul social.

“+ 37!!! Torte fatte in casa da… Filippo Bisciglia”, scrive. I follower, tra cui tanti famosi, esaltano la bravura del conduttore di Temptation Island, in una foto accanto a Pamela.

Insieme da più di 12 anni, hanno superato persino le crisi e sono rimasti uniti. Alle nozze non pensano anche se recentemente in tv la Camassa, ospite di Affari Tuoi viva gli sposi condotto da Carlo Conti, ha detto: “Siamo tutti e due credenti ma fino a oggi non ci abbiamo mai pensato. Stiamo bene anche così. Questo, però, non vuol dire che in futuro non andremo all’altare”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 23/4/2021.