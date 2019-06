Filippo Bisciglia, 42 anni, è tornato in tv con "Temptation Island". L'ex gieffino in un'intervista rilasciata al settimanale Gente parla della relazione con la fidanzata Pamela Camassa, 35. Rivela anche di essere stato tradito in passato: "E ho perdonato - racconta - Perché capire i motivi dell'infedeltà dall'altro ti permette di ripartire". Il conduttore, però, precisa: "Tutto questo succedeva molto tempo fa e non riguarda Pamela, con cui le cose vanno alla perfezione". Dopo 11 insieme, insomma, sono ancora innamoratissimi.

Bisciglia e la Camassa sono una delle coppie più longeve della tv: insieme da 11 anni, sono ancora innamoratissimi. Pamela ha raccontato: "Ci siamo conosciuti a un evento a Cortina nel 2008. Ma il primo passo l'ho fatto io e non me ne pento: le donne devono farsi avanti. Io non potevo lasciarmi sfuggire Filippo. Oltre a essere bellissimo è anche un tipo esplosivo, che lascia il segno".

La Camassa ha rivelato inoltre che Bisciglia in casa è un precisino. Il conduttore di "Temptation Island" dal canto suo ribatte: "Pamela in casa è un po' disordinata, non passa l'aspirapolvere, fa morire le piante sul terrazzo e non cucina mai. Mi fa mangiare sempre pomodori con il tonno, fagioli con il tonno, la pasta con il tonno. Ma io sapevo, prima di sceglierla, che avrei preso il pacchetto completo che prevedeva... la Camassa con il tonno - scherza Filippo - Comunque sceglierei di nuovo lei ancora oggi, dopo tanti anni, per la persona meravigliosa, fantastica e onesta che è".



Dopo 11 anni insieme hanno intenzione di mettere su famiglia? "Per ora le nozze non sono previste - dichiara Bisciglia - Ma a un bambino ci stiamo pensando".