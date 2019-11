Pamela Camassa e Filippo Bisciglia sono tra gli ospiti della nuova puntata del Maurizio Costanzo Show. La coppia, che è insieme ormai da 12 anni, prima di andare negli studi televisivi a registrare il programma ha scelto due outfit coordinati, almeno nei colori. Entrambi si sono infatti presentati in black. Scarpe a parte, la showgirl e il conduttore hanno optato per capiti completamente neri. Jeans e giubbetto di pelle per lui, blusa girocollo e pantaloni di pelle per lei.

La 35enne, reduce dal grande successo di ‘Amici Celebrities’, dove si è portata a casa il podio più alto, è apparsa molto felice e sorridente. Ora anche per lei la carriera sembra aver spiccato il volo, come è successo già da qualche anno a Filippo, 42, che ha trovato il suo posto nel mondo della tv nelle vesti di presentatore del reality estivo ‘Temptation Island’, anche questa una creatura di Maria De Filippi proprio come il talent vinto dalla sua dolce metà.

Per quanto riguarda la loro vita privata, la Camassa e Bisciglia appaiono sempre molto sereni e innamorati. E anche se un figlio forse non arriverà mai, si sentono una famiglia a tutti gli effetti. Parlando della possibilità di diventare papà, Filippo ha recentemente spiegato: “Anni fa avrei voluto un pargoletto subito. Lei mi diceva ‘ni’, ‘no’, forse, e ora è successo che ho quarantadue anni. Questo discorso mi incupisce un po’. Non credo che diventeremo genitori, ma questo non vuol dire che non siamo una famiglia”. “Pamela per me è tutto: famiglia, amica, amante, compagna, fidanzata, mancava solo ‘collega’ ed eccoci qui”, ha poi aggiunto.

Scritto da: la Redazione il 6/11/2019.