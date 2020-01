A Pitti Uomo ci sono anche loro, Pamela Camassa e Filippo Bisciglia. La showgirl e il conduttore sono arrivati a Firenze per partecipare al lancio della nuova collezione ‘2Star’, noto brand di scarpe pugliese. Nello stand dell’azienda sono arrivati con look coordinati. Lui ha scelto un paio di pantaloni verdi di velluto e una giacca blu, lo stesso colore scelto da lei per il suo outfit. Hanno posato fianco a fianco per i fotografi con alle spalle la linea di footwear del marchio italiano.

Ormai il 42enne e la 35enne sono una coppia da oltre dodici anni. Recentemente sono tornati a far parlare di loro per la partecipazione alla prima edizione di ‘Amici Celebrities’, che è stata vinta proprio da Pamela. Qualche tempo fa il conduttore di ‘Temptation Island’ ha spiegato che la voglia di diventare papà gli è però un po’ passata. “Non credo che diventeremo genitori, ma questo non vuol dire che non siamo una famiglia”, ha fatto sapere a ‘Chi’.

Poi ha ammesso: “Siamo stati in crisi per molto tempo. Però mai e poi mai avrei rinunciato a lei”. Così adesso il loro amore è più forte di prima. “Pamela per me è tutto: famiglia, amica, amante, compagna, fidanzata, mancava solo ‘collega’ ed eccoci qui. E’ come se fossimo già sposati”, ha concluso.

Scritto da: la Redazione il 9/1/2020.