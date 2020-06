Pamela Camassa è incinta? Il gossip si fa sempre più insistente. Questa volta è il settimanale ‘Nuovo Tv’ a rincarare la dose, dando praticamente per certa la dolce attesa della bella toscana, che a 36 anni avrebbe deciso di diventare madre. Il fidanzato Filippo Bisciglia è da tempo che desidererebbe avere un bambino, ma convincere la compagna non sarebbe stato affatto facile.

Sul profilo Instagram della vincitrice della prima edizione di ‘Amici Celebrities’ è spuntata poche ore fa una foto in cui Pamela appare in ascensore con una t-shirt piuttosto larga: in molti si stanno chiedendo se non stia iniziando a nscondere le prime forme premaman. L’annuncio potrebbe infatti arrivare con la messa in onda, all’inizio di luglio, di ‘Temptation Island’.

D’altronde solo qualche mese fa lei stessa aveva ammesso che dopo un lungo periodo di riflessione aveva finalmente abbracciato l’idea di avere un figlio con il compagno 42enne. “Ho paura di non essere all’altezza, di fare degli errori. So perfettamente che quando arriva un figlio la vita si stravolge in meglio, ma forse la mia paura sta proprio in questo cambiamento. Sarò in grado, mi chiedo, di andare incontro appieno a tutte le esigenze del mio bambino?”, aveva rivelato.

“Filippo me lo chiede già da qualche anno, visto che lui adora i bambini, per cui sarebbe davvero un bravo papà. Fino a oggi sono stata io a non volerne, ma credo che adesso sia arrivato il momento giusto per fare un figlio”, aveva poi aggiunto.

