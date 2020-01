Ha fatto il pieno di volti noti l’evento organizzato a Roma da Mario Di Pillo con i figli Fabiana e Fabio, che hanno inaugurato Germanycar Audi Service, in partnership con Audi. Alla serata, in quello che si appresta a diventare un nuovo punto di riferimento per gli amanti del marchio automobilistico tedesco nella Capitale, sono arrivati davvero in tanti, a partire dalla madrina della serata Manuela Arcuri.

Ma sono stati molti altri i vip del piccolo e del grande schermo che si sono divertiti sulle note della band Dalya e poi con la selezione musicale del dj Dario Guida. Tra gli altri anche la vincitrice della prima edizione di ‘Amici Celebrities’ Pamela Camassa, per una sera senza il suo Filippo Bisciglia, e il secondo classificato dello stesso talent di Maria De Filippi Massimiliano Varrese.

Splendente in un abito tempestato di paillettes Alessia Macari, la simpaticissima italo-irlandese vincitrice della prima edizione del Grande Fratello Vip. Ma anche Amaryus Perez, campione di pallanuoto con il pallino della tv (è stato protagonista sia di ‘Ballando con le Stelle’ che di ‘Pechino Express’).

Poi l’ex Miss Italia Manila Nazzaro, sempre in splendida forma. E anche Amedeo Andreozzi, ex tronista di ‘Uomini e Donne’, oggi attore di successo, con la compagna Giulia Todaro, anche lei interprete, vista anche in ‘Loro’ di Paolo Sorrentino.

Poi Iago Garcia, ex protagonista de ‘Il Segreto’ e vincitore dell’edizione 2016 di ‘Ballando con le Stelle’, insieme alla compagna Eleonora Puglia.

Scritto da: la Redazione il 27/1/2020.