Pamela Camassa trionfa: vince la prima edizione di Amici Celebrities e alza la tanto agognata coppa. Nella finalissima batte l’amico Massimiliano Varrese. Emozionata e felice dice: “Dedico la vittoria a Filippo”. Bisciglia, solo terzo, corre ad abbracciarla e la bacia davanti le telecamere appassionatamente.

Ha dimostrato di essere brava, la più brava. Ha cantato e ballato ad Amici Celebrities e ha convinto tutti: giuria e pubblico a casa. Pamela Camassa a 35 anni torna al centro dei riflettori e si propone per un ruolo in tv finalmente da protagonista.

VIDEO

Michelle Hunziker, che ha guidato l’ultima puntata del reality, per la prima volta in diretta, nonostante fosse febbricitante, si congratula con lei. La showgirl è commossa e dice: “E’ un’emozione pazzesca, ancora non me ne sto rendendo conto”.

"Questa vittoria la dedico a Filippo che è stato il mio compagno di viaggio. La dedico anche alla mia famiglia che ci teneva tantissimo a questa esperienza, poi alla mia nonna a cui mando un bacio e a tutte le persone che mi hanno votato e che mi hanno permesso di prendere questa coppa. Grazie”, sottolinea Pamela.

Pamela al centro del palcoscenico, tra gli applausi, si gode il primo posto. Poco dopo, nell’intervista che rilascia a Witty Tv esprime tutta la sua gioia. “Direi che è andata bene! Sono strafelice, io ce l'ho messa tutta. E' stata una finale pazzesca. Che dire…più di così! Il mio sogno adesso si è realizzato al 100%, posso dire di aver vinto Amici Celebrities”, spiega entusiasta.

Poi aggiunge: “Ci speravo, ma sapevo che sarebbe stata dura perché i miei avversari sono molto validi. Qua dentro ho fatto una crescita pazzesca, mi sono impegnata tantissimo. Sono stata supportata da grandi professionisti che mi hanno saputo indirizzare e insegnare tantissime cose. Sono arrivata con un bagaglio vuoto e me ne ritorno con una valigia pesantissima, colma di emozioni e di ricordi pazzeschi".

Scritto da: Annamaria Capozzi il 24/10/2019.