Pamela Perricciolo, l’ex agente di Pamela Prati, sarebbe stata ricoverata in ospedale, presso il Policlinico Gemelli di Roma, per abuso di farmaci nella notte tra il 22 e 23 maggio. Eliana Michelazzo, sua socia per ben dieci anni, però, non è mai stata al suo capezzale, come riportato da alcuni media: la 39enne smentisce sul social.

Secondo quando reso noto da Fanpage, l’ambulanza, allertata, sarebbe arrivata a casa di Pamela Perricciolo subito dopo la confessione in tv, al “Live” di Barbara D’Urso, di Eliana Michelazzo, che nella clamorosa intervista ha anche detto di aver sporto denuncia contro di lei, ritenendola responsabile di aver montato la storia del suo finto matrimonio con Simone Coppi e anche del ‘Pamela Prati gate’. Nonostante ciò, Eliana sarebbe accorsa in suo aiuto, raggiungendola in ospedale. Ma non è così. La manager nega tutto.

“Oggi non volevo fare delle Stories. Sono tanto, tanto stanca. Ma io mi trovo a Milano, non sono in ospedale da Pamela Perricciolo. Se uno denuncia non va da nessuna parte, se ne sta per conto suo”, sottolinea Eliana Michelazzo sul suo profilo.

Intanto ‘Donna Pamela’ attraverso la sua pagina Facebook, si difende e ammette anche una parte delle sue responsabilità nella vicenda riguardante Pamela Prati, Mark Caltagirone ed Eliana Michelazzo. “Sono stata ricoverata e non dopo la puntata di 'Live – Non è la D'Urso', ma la notte prima. Non sto bene e penso che se uno denuncia, non serva andare in tv e soprattutto continuare a fare storie sui social. Ho fatto i miei sbagli ma non sono un mostro e, soprattutto, siamo sempre state in due. Detto questo, io non mi presterò a programmi ma faranno tutto i miei legali. Grazie a tutti voi amici veri per gli sms e le chiamate”, scrive.