Pamela Prati torna in pubblico. La showgirl 60enne, travolta dallo scandalo per le nozze mai celebrate con il fidanzato ‘fantasma’ Mark Caltagirone, si regala il Vip Champion a Capri. Erano circa 2 settimane che non si avevano sue notizie: la sua ultima apparizione in tv a “Chi l’ha visto?”, dove ha fatto scena muta, risale al 29 maggio scorso.

Sbarca a Capri al Vip Champion da diva, come se nulla fosse, come se tutto quel che è stato svelato in televisione e sui giornali non fosse mai accaduto, come se lei non c’entrasse niente e fosse semplicemente una vittima, anche se le sue ex agenti, Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo, l’accusano apertamente. Pamela Prati sorride e si lascia immortalare insieme a un altro famoso presente all’evento mondano, Tommaso Zorzi.

A Capri al Vip Champion prendono parte tanti volti dello showbiz. Nonostante i fatti degli ultimi due mesi, Pamela Prati si concede alla mondanità, tra la curiosità di colleghi e comuni mortali, che si chiedono perché non se ne stia chiusa in casa, vicina ai suoi affetti, invece che lì.

La soubrette arriva nell’isola dell’amore per immergersi nella festa, 361 Magazine sul social annuncia il suo arrivo per un weekend all’insegna del divertimento. Che importa dello scandalo dell’anno di cui si continua a parlare e di tutti i punti oscuri che avvolgono nel mistero la vicenda. Eliana Michelazzo, dal canto suo, è impietosa riguardo la partecipazione all’evento di Pamela Prati. La 39enne commenta aspramente la notizia sul suo profilo. “Capri? Senza vergogna”, scrive.