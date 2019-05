Pamela Prati sarà ospite a “Chi l’ha visto?” per parlare delle truffe romantiche con Federica Sciarelli. La presenza annunciata della showgirl 60enne nel famoso e stimato programma di Rai Tre, però, crea un vero polverone. E’ polemica in Rete: sono moltissimi quelli che non credono affatto nella sua storia. Non considerano la Prati una ‘vittima’, raggirata dal profilo ‘fake’ di Mark Caltagirone, pensano che lei sapesse tutto e abbia messo così in piedi ‘la bufala mediatica'.

“Chi l’ha visto?” annuncia che nella nuova puntata si parlerà di “truffe romantiche”, ossia delle donne che rimangono coinvolte nelle trappole intessute online attraverso falsi profili di uomini inesistenti. “Per salvare queste donne e questi uomini di cui nessuno parla è importante non lasciarli soli”, si legge sul sito del programma. ”'Ti amo, ho bisogno di soldi": Nella prossima puntata #chilhavisto riaccende i riflettori sulle truffe romantiche per mettere in guardia il maggior numero di vittime. Ospite di Federica Sciarelli sarà Pamela Prati (naturalmente a titolo gratuito) #Rai3”, si legge ancora nel post sul social. Ma è subito polemica.

Il popolo del web si scatena. Pamela Prati a “Chi l’ha visto?” fa scalpore. Michele Anzaldi, segretario della commissione di Vigilanza Rai, sempre via social scrive: “La Raitre di Angelo Guglielmi, la Raitre che ha inventato ‘Mi manda Lubrano’, non merita di finire coinvolta nella truffa del caso Pamela Prati. La scelta di invitarla a “Chi l’ha visto”, un marchio storico della terza Rete, lascia allibiti. Federica Sciarelli è una delle giornaliste migliori che ha la Rai, quindi mi appello alla sua professionalità e al buonsenso affinché la trasmissione e i telespettatori vengano tutelati. Questa scelta trash lascia tanti, troppi dubbi”.

Indignati i telespettatori. “Ma solo voi non avete capito che lei è truffatrice e non truffata? Vi seguo da sempre ma domani no!”, scrive un utente su Instagram. Gli fa eco un altro telespettatore: “Mi auguro che non sia vero, anche senza avere seguito questa vicenda non mi sembra argomento da Chi l'ha visto?”. Ed è caos.