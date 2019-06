Pamela Prati si scaglia contro il suo ex avvocato difensore, Irene Della Rocca. Fa un’esposto all’Ordine degli Avvocati in cui l’accusa di averle rovinato la reputazione. Colpa dei 60mila euro chiesti a suo nome dal legale alla produzione di “Live - Non è la D'Urso” affinché partecipasse al programma. La showgirl 60enne prova a metterci una pezza non tenendo conto, però, che già lo scandalo legato alle annunciate nozze con l’inesistente Mark Caltagirone ha minato da tempo e fortemente la sua credibilità agli occhi della gente.

“La mia reputazione è rovinata, proprio mentre stavo faticosamente cercando di proteggerla”, si legge nell'esposto che Pamela Prati ha depositato presso l'Ordine degli Avvocati di Catanzaro, contro la sua ex legale Irene Della Rocca.

Pamela Prati va dritta contro l’avvocato per la reputazione rovinata a causa della sua richiesta di denaro. “Le ripercussioni sulla mia immagine, dopo che Barbara D'Urso ha raccontato in diretta che i miei legali (in realtà solo la Della Rocca) avevano fatto questa richiesta economica, sono state pesantissime e gravissime. Quel gesto andava contro tutto quello che avevo sempre predicato e contro l'operato dell'avvocato Lina Caputo, che aveva mandato una lettera di diffida da me firmata in cui si specificava che la mia eventuale partecipazione (all'ultima puntata, non a quella) sarebbe stata a titolo gratuito. Non biasimo la D'Urso, non biasimo il pubblico, ma sono rimasta colpita dalla totale assenza di decoro professionale dell'Avv. Della Rocca”, sottolinea ancora la sarda, come riporta Dagospia.

Pamela Prati prova a districarsi da una vicenda diventata ‘un caso’, da cui ne esce, comunque vada, con l’immagine pericolosamente compromessa: troppe le zone d’ombra che ancora avvolgono i fatti di cui è stata protagonista insieme a Pamela Perricciolo ed Eliana Michelazzo. Ora ce l’ha con Irene Della Rocca, contro il suo ex avvocato è feroce: per lei è sempre stata più interessata ad apparire in tv che a prendersi cura della sua assistita, difendendola. E parte al contrattacco. Ma non sarà facile che chi l’ascolta creda ancora alle sue parole, anzi. Forse è un po' troppo tardi per preoccuparsi della reputazione rovinata, chissà...