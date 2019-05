Pamela Prati lascia l’agenzia di Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo. Scarica le due manager. Interrompe qualsiasi legame avuto finora con la Aicos Management Group, come recita il comunicato diffuso dal legale della showgirl, Irene Della Rocca.

Chiude i rapporti con Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo, finora al suo fianco in quello che è stato definito il ‘Prati-gate’, il caso riguardante il presunto matrimonio con il misterioso Mark Caltagirone, il ‘fidanzato fantasma’. Pamela Prati lascia l’agenzia e lo rende noto poche ore prima dell’intervista esclusiva rilasciata dalla Michelazzo al “Live” di Barbara D’Urso, quella in cui confesserà, come anticipato in tv dalla stessa Carmelita, di non aver mai conosciuto l’imprenditore, di essere lei stessa vittima di un ‘compagno fantasma’, Simone Coppi, da ben 10 anni e di avere paura.

“Con la presente nota si informa che, la scrivente Avv. Irene della Rocca, in qualità di legale di fiducia della Sig.ra Pamela Prati, ha provveduto a risolvere il contratto tra la stessa e l’agenzia Aicos Management Group di Michelazzo Eliana. Il rapporto si intende risolto anche in merito alla carica onorifica di direttrice della stessa Aicos Management assunto dalla Sig.ra Prati. Per quanto premesso, da oggi in avanti, la mia assistita non ha più nulla a che fare con la società Aicos Management Group di Michelazzo Eliana”, recita il comunicato rilasciato dal legale di Pamela Prati.

Pamela Prati va via dall’agenzia, si smarca da Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo, ufficialmente 'solo' una collaboratrice. Tutto avviene dopo un lungo colloquio con l’avvocato e fa presupporre che la 60enne potrebbe aver deciso di fare finalmente luce sul mistero riguardante il suo fidanzamento e le sue nozze, annunciate, poi rimandate a data da destinarsi. Potrebbe raccontare una nuova verità, fornendo le prove dell’esistenza di Mark, o finalmente ammettere che l’uomo in realtà non esiste.

Tutti ormai definiscono ‘una bufala’ quella del matrimonio della Prati. La sarda, però, sul social, dopo l’annuncio della clamorosa intervista di Eliana Michelazzo al “Live”, ha continuato a confermare tutto. In un post condiviso nelle IG Stories ha scritto: “Io sono capace di intendere e di volere… amo e ripeto volevo solo rendervi partecipi. I processi si fanno nelle sedi opportune… Noi andiamo avanti col cuore perché lo abbiamo…”.

Intanto Manuele Villa, intervistata da Fanpage, sull’amica dice: “Non comprendo perché un’artista di tale entità debba suicidarsi mediaticamente come sta facendo. So che sta malissimo e credo che se fosse stata lei a organizzare tutto, non starebbe così male. Pamela è diventata pelle e ossa e sono convinta che dietro ci sia qualcosa che non sappiamo”.

Il caso sembra alle battute finali, ma i colpi di scena continuano a catalizzare l’attenzione dei media e, forse, non sono ancora finiti.