Clamoroso! Pamela Prati, la finta sposa di Mark Caltagirone, madrina di Nozze in Fiera a Caserta

Pamela Prati, finta sposa di Mark Caltagirone, è la madrina di Nozze in Fiera a Caserta, salone mediterraneo della sposa che si è svolto negli ultimi due weekend. La showgirl 60enne, nonostante il bluff riguardante il suo matrimonio con l’inesistente imprenditore, un ‘fake’, si prende i riflettori. Per la mora si sarebbe sborsato pure un importante cachet: tutto per averla da protagonista alla manifestazione, anche se, in questi casi, il condizionale è d’obbligo.

Abito blu Elisabetta Franchi strettissimo a fasciarle il corpo sinuoso e snello, Pamela Prati ricopre con grande accuratezza il suo ruolo da madrina a Nozze in Fiera a Caserta. Siede in prima fila con il patron Antimo Caturano e famiglia e assiste interessata alla sfilata degli abiti da indossare per il giorno del sì.

Chissà quale preferisce… In molti se lo chiedono e si domandano anche, dopo tanti annunci di nozze negli anni, quasi un tormentone, se i suoi fiori d’arancio arriveranno mai.

Non una parola sulle finte nozze con Mark Caltagirone. Quello è il passato ormai. Vittima o artefice del finto matrimonio? Pamela Prati si è sempre dichiarata innocente, raggirata, queste le sue parole, dalle due ex manager, Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo. Sicuramente l’affaire assai chiacchierato è diventato un caso mediatico e l’ha portata nuovamente al centro della scena.

Ora la sarda quasi ne raccoglie i frutti. Da madrina, clamorosamente, di Nozze in Fiera, un evento dedicato alle spose 'vere'.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 14/10/2019.