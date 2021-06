Pamela Prati e Manuel Bortuzzo verso il nuovo Grande Fratello Vip? Gli ultimi rumour...

Pamela Prati e Manuel Bortuzzo sarebbero due dei nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip 2021, quello che aprirà i battenti il prossimo settembre. Alfonso Signorini avrebbe puntato l’occhio anche su di loro per avere un cast “forte”, come lui stesso l’ha definito recentemente, senza sbottonarsi troppo sui nomi. Gli ultimi rumor li danno per certi.

Per la Prati, reduce dal Caltagirone Gate di due anni fa, sarebbe un ritorno quello nella Casa di Cinecittà. Nel 2016 fece il suo ingresso dalla porta rossa nell’edizione condotta da Ilary Blasi. Rimase al reality solo tre settimane. Pamela si nascondeva negli armadi per evitare le telecamere, girava per casa senza microfono, apriva porte d’emergenza. Per lei arrivo l’espulsione. Il suo celebre “chiamatemi un taxi!” è uno dei momenti cult del GF Vip. La showgirl sarda 62enne adesso sembrerebbe disposta a entrare nuovamente per raccontare la sua verità sullo scandalo che l’ha coinvolta. La firma sul contratto secondo il giornalista Santo Pirrotta sarebbe vicinissima.

Manuel Bortuzzo, la promessa del nuoto che nel 2019 è rimasto paralizzato dopo essere stato raggiunto da un colpo di pistola durante un agguato nella periferia di Roma, solo qualche settimana fa a Il Messaggero aveva detto: “Entrare al GF Vip 6 potrebbe essere un modo per far capire ‘cos’è davvero la disabilità’. Cosa vuol dire alzarsi, vestirsi, fare le cose minime. Insomma, un modo per rompere un muro che è ancora troppo alto….”.

Dagospia ora dà come certo il nome del 22enne e scrive: “Manuel Bortuzzo farà il GF Vip. Partecipare al ‘Grande Fratello’ per far capire a tutti cosa significa essere disabili. E’ l’idea di Manuel Bortuzzo, il giovane nuotatore colpito da due proiettili alla schiena due anni fa e rimasto paralizzato”.

Anche Justine Mattera farebbe parte del cast della sesta edizione del reality. Tra i candidati pure Katia Ricciarelli, la regina della lirica italiana, ex moglie di Pippo Baudo, e Miriana Trevisan, ex di Pago, che sarebbe stata provinata.

Avrebbero detto di no, invece, Gabriel Garko e Anna Oxa. Anche Ariadna Romero, ex compagna di Pierpaolo Pretelli, ha smentito la sua partecipazione.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 15/6/2021.