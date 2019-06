Pamela Prati dimentica lo scandalo che l’ha vista protagonista e le polemiche sul ‘Mark Caltagirone gate’ e si rilassa con vacanze da sogno che racconta sul suo profilo social, come se nulla fosse. La 60enne condivide foto da diva, in costume intero, mentre fa il bagno in piscina, o la sera, prima di una cena gustosa. Per lei è come se nulla di irreparabile fosse accaduto.

Lo scandalo ancora non si è spento, le polemiche continuano, eppure Pamela Prati gusta le sue vacanze da sogno e le condivide sul social. Cita Anna Magnani e scrive: “Nun c’è niente de più bello de na persona in rinascita. Quanno s’ariarza dopo na caduta, dopo na tempesta e ritorna più forte e bella de prima. Con qualche cicatrice in più ner core sotto la pelle, ma co la voglia de stravorge er monno, anche solo co un sorriso”. Le macerie se le lascia alle spalle, questa la chiama la sua rinascita.

Pamela Prati non vuole più essere travolta dallo scandalo per l’inesistente Mark Caltagirone, nonostante le sue ex agenti, Pamela Perricciolo ed Eliana Michelazzo, abbiano più volte detto di quanto la sarda sia coinvolta nei fatti. Si lascia ammirare con indosso un outfit griffato, elegante e altera, e in un post sottolinea: “L'eleganza non sta in ciò che vesti ma in come lo fai. Un vestito non s'indossa, gli si dà vita”.

Tra i suoi amici c’è chi la difende e considera una vittima, come Valeria Marini che a Il Tempo dice: “Credo che Pamela in questa storia sia una vittima. E’ rimasta invischiata in una situazione che forse non ha capito e man mano la cosa è diventata più grande di lei. All’inizio è stata al gioco ma poi tutto le è sfuggito di mano, e ha cominciato anche a dire cavolate nelle interviste. Qualche giorno fa ho incontrato Eliana (Michelazzo, ndr) e l’ho vista molto giù. Anche lei sembra una vittima di questa storia. L’altra Pamela (Perricciolo, ndr) non lo so... Non do giudizi, ma l’impressione è che un raggiro ci sia stato. Anche se dobbiamo dare il giusto peso alle cose: non è che hanno ammazzato qualcuno”.