Pamela Prati torna in pubblico dopo lo scandalo Mark Caltagirone: in posa per i fotografi al Vip Master 2019

Pamela Prati torna in pubblico dopo lo scandalo per le nozze fantasma con Mark Caltagirone, il fidanzato inesistente, un ‘fake’. La showgirl 60enne si mette in posa davanti ai fotografi al Vip Master 2019 a Milano Marittima. Non si nasconde più. Fa la superstar davanti agli obiettivi e si bea della rinnovata notorietà. Si prende i riflettori da diva consumata e forse pensa già al ritorno trionfale in tv, di cui si vocifera ormai da giorni.

Perché essere imbarazzate? Tanto rumore per nulla. Lo scandalo è alle spalle. Pamela Prati al Vip Master 2019 a Milano Marittima si fa immortalare con la racchetta in mano. Volto sorridente, sembra spensierata. Anche negli scatti condivisi sul suo profilo social si lascia ammmirare sempre al meglio, con il corpo sinuoso e perfetto, come se gli anni per lei non passassero mai, e il volto sornione, di chi la sa lunga.

Al Vip Master 2019, organizzato come al solito da Mario e Patrick Baldassari, la folla gremisce le gradinate del centrale al circolo tennis di Milano Marittima per ammirare in famosi in campo. Pamela Prati è lì davanti al pubblico. Le attenzioni si concentrano su di lei, che però non ha attimi di cedimento. E’ perfettamente a suo agio. Tutto quel che è stato, è già passato. Il centro del palcoscenico lo sente suo.

Non c’è traccia del suo nome nei palinsesti tv appena presentati, ma pare certo che la sarda parteciperà a un nuovo reality su Canale 5. I rumors parlano del nuovissimo Amici Vip, firmato da Maria De Filippi.

Chiaramente al momento sono solo indiscrezioni, Pamela non apre bocca sulla questione. Intanto si gode l’estate da super vip, invitata con tutti gli onori agli eventi mondani che contano e che la riportano sulla cresta dell’onda.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 16/7/2019.