Paola Barale sta dando il suo contributo in questo momento difficile. La showgirl ha deciso di unirsi ad alcuni volontari della Croce Rossa impiegati in un’operazione benefica nella città di Milano. Un amico della 52enne, il direttore creativo di Aldo Coppola, ha condiviso sul social uno scatto in cui si vede Paola con la pettorina della CRI mentre all’uscita di un supermercato meneghino fa la sua parte. Accanto all’immagine Mauro Situra ha scritto: “Orgoglioso di te”. Nell’immagine la Barale appare ovviamente con la mascherina a coprirle bocca e naso. Ormai si tratta di uno strumento di protezione (per sé stessi e per gli altri) imprescindibile, che sta man mano diventano obbligatorio in tutta Italia.

Paola ha recentemente dichiarato che i suoi storici ex, Raz Degan e Gianni Sperti (con quest’ultimo è stata anche sposata), l’hanno fatta soffrire e che oggi non li ricorda con piacere, anzi. Ha preferito cancellarli dalla propria mente.

Ospite di ‘Live – Non è la D’Urso’, dopo aver visto un filmato in cui venivano mostrate proprio le persone con cui ha avuto relazioni sentimentlai, ha spiegato: “Ho una grandissima caratteristica, non so se sia un pregio o un difetto. Dentro di me ho un dimenticatoio dove ci metto le persone che mi hanno veramente fatto del male. Quelle persone che ho visto nei filmati sono finite nel dimenticatoio. Non ho nessun piacere di parlare di queste persone”.

Scritto da: la Redazione il 14/4/2020.