Paola Barale contro gli ex Sperti e Degan: 'Non sono stati leali'

Paola Barale svela perché è finita con Gianni Sperti e Raz Degan. La showgirl 54enne è un fiume in piena in tv e dice la sua contro gli ex. A Verissimo la bionda si sofferma sul matrimonio con l’opinionista di Uomini e Donne 48enne e i 13 anni trascorsi con il modello 53enne, oggi attore, fotografo e regista. “Non sono stati leali”, sottolinea. Poi spiega il perché: “Nessuno dei due ha avuto il coraggio di dimostrarsi per ciò che sono, non hanno avuto il coraggio di essere loro stessi, di mostrare la loro vera natura”.

“Sono solo conoscenti con cui ho ricordi sbiaditi”, chiarisce la Barale parlando di Sperti e Degan. E aggiunge: “Sono state persone molto poco leali con me e non ho voglia di farmi raccontare bugie”. Paola non è rimasta in buoni rapporti con loro: la colpa la dà alla mancanza di verità nei rapporti vissuti. “Ho subìto mancanze importanti in ogni relazione, soprattutto mancanza di verità - precisa - Ora ho imparato a stare da sola e mi voglio molto bene. Solo che quando ti abitui a stare sola è difficile far entrare qualcuno nella vita".

“Sono stata sposata ed eravamo innamorati. Gianni appartiene ad un periodo della mia vita di passaggio. Devo confessare che mi sposerei tutti i giorni, sono un’inguaribile romantica - racconta Paola Barale - Raz invece è stato un viaggio meraviglioso che io non pensavo nemmeno di intraprendere. Lui è davvero una persona tanto diversa da me, però insieme abbiamo camminato tanto. Mi ha insegnato a spostare dei limiti. Lui è uno che va troppo veloce, io invece ogni tanto ho bisogno di fermarmi e spero che il mio compagno qualche volta si fermi a guardarmi”.

“L’amore mi ha travolto, perché io sono una che vive di passioni. Vado sempre dove mi porta il cuore e prendo delle grandi cantonate - prosegue Paola - A furia di prendere colpi però adesso capto quasi subito la sola e capisco chi ho davanti. Grazie alle mancanze dei miei ex, mancanze importanti, soprattutto la mancanza di verità. Ho avuto compagni che non avevano il coraggio di mostrarsi per quelli che erano davvero e così ho imparato a stare da sola e ad amarmi”.

La Barale affonda il colpo, senza entrare nei dettagli fino in fondo, ma lo fa con estrema lucidità: “Se sono rimasta amica dei miei ex storici? No di nessuno dei due. Più cadi dall’alto più male di fai. In entrambi i casi sono caduta da molto alto. Ho sempre creduto a loro e a voi sembrano molto diversi come personaggi, ma con me si sono comportati allo stesso modo. Tutti e due non hanno avuto il coraggio di dimostrarsi per quello che realmente sono. Gianni e Raz non hanno avuto il coraggio di essere loro stessi, per motivi diversi però. Sono fatti della stessa essenza, quella che a me non piace”.

“Io da un uomo voglio lealtà, verità e comprensione e non l’ho avuta da loro - sottolinea ancora l’artista - Il motivo della rottura? Sono state due persone poco leali con me. Faccio un esempio. Come se io amassi la Gioconda e tutti i giorni andassi al Louvre ad ammirarla. Poi un giorno mi chiama il direttore del museo e mi dice che hanno scoperto che la loro Gioconda è un fake. Ti senti presa in giro e ti ritrovi davanti una cosa che non è quella che credevi. La gente non ha il coraggio di dire la verità, bisognerebbe vivere liberi ed essere sé stessi. Io, invece, non riuscirei mai a stare con una persona se quello non è il posto in cui voglio stare. Non ne vedo il motivo. Sono state persone molto poco leali con me e non ho voglia di farmi raccontare bugie”.

Paola Barale oggi è una donna serena ed è single. “Ho vissuto un amore grande e totalizzante, profondo. Con Raz. Ma ho capito che era un film mio, quindi ora vado davvero cauta. Questo non vuol dire che ho appeso il cappello al chiodo: in attesa di quello giusto mi diverto con quelli sbagliati. Sono assolutamente aperta ad ogni tipo di esperienza”, conclude.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 10/1/2022.