Paola Barale non è di certo passata inosservata alla presentazione della nuova stagione del Teatro Manzoni di Milano. La showgirl si è presentata con un look verde e animalier. Top e pantaloni in tinta, la bionda, 52 anni, ha posato per i fotografi nel centro di Milano.

Arrivata all’appuntamento con la stampa insieme all’amica e collega Paola Quattrini, la Barale ha preso parte all’evento perché nella primavera del prossimo anno sarà in scena con lo spettacolo ‘Se devi dire una bugia dilla grossa’.

L’ultima apparizione tv di Paola risale solo a qualche settimana fa. In occasione dei 10 anni dalla scomparsa di Mike Bongiorno ha presto parte alla puntata speciale del ‘Maurizio Costanzo Show’ dedicata allo storico conduttore, con cui ha lavorato a lungo a ‘La ruota della fortuna’.

Scritto da: la Redazione il 17/9/2019.