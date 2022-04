Paola Barale dà dello 'sfigato' all'ex Raz Degan e fa chiarezza sul suo orientamento sessuale: 'Preferisco...'

Paola Barale è senza freni a Belve, talk condotto da Francesca Fagnani su Rai Due. La showgirl 54enne si mette a nudo nella lunga intervista tv. La bionda non ha alcun problema a dare dello ‘sfigato’ all’ex Raz Degan, quando si parla dei presunti tradimenti del 53enne. Incalzata, fa anche chiarezza sul suo orientamento sessuale: “Preferisco il fallo”.

Paola Barale non si limita quando la Fagnani fa riferimento alle scappatelle di Degan, a cui è stata legata per ben 13 anni. “L’uomo che tradisce è uno sfigato”, sottolinea, chiudendo lì il discorso. Poi smentisce categoricamente i gossip che circolano da anni sulla sue preferenze sessuali. “Una volta per tutte, nulla contro le donne, però prediligo il fallo, ho bisogno di un po’ di testosterone”.

La giornalista le domanda della sua carriera in tv: “E’ finito il suo momento televisivo, come se lo spiega?”. La Barale fa intendere che su di lei ci sia un blocco. “Ma un blocco di che tipo, televisivo o politico?”, la incalza Francesca Fagnani. “Un blocco! Si dice il peccato non il peccatore, è un blocco: a livello politico no…ci sono dei personaggi…”, replica Paola. La conduttrice di Belve però non si arrende: “Sono personaggi potenti, influenti, ieri come oggi?". Paola Barale chiede una domanda di riserva e non chiarisce.

La bionda ricorda anche la faccenda della droga in cui si ritrovò coinvolta, quando i Carabinieri nel 2002 fecero un blitz a casa sua, vicenda per cui è stata assolta: “Ero diventata una narcotrafficante, spacciavo e fumavo erba, se lei metteva su Google Paola Barale la prima parola che usciva era cocaina”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 8/4/2022.