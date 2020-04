Paola Barale ha compiuto 53 anni. La showgirl, che è nata il 28 aprile 1967, non ha rinunciato alla torta di compleanno. Non avendo nessun amico con cui spegnere le candeline lo ha fatto da sola, anzi in compagnia del suo pupazzo a forma di drago Giulio, che come ha rivelato tempo fa è una presenza importante nella sua vita. Su Instagram ha pubblicato un video in cui si mostra con il piccolo dolce nel suo appartamento milenese. Rivolgendosi a Giulio dice: “Siamo pronti?”. Poi soffia.

Paola sta rispettando alla lettera le disposizioni del governo sul distanziamento sociale per combattere la diffusione del Covid19. Vuole essere d’aiuto in questo periodo e nei giorni scorsi è apparsa anche in un supermercato milanese dove, insieme alla Croce Rossa Italiana, ha raccolto generi alimentari da distribuire alle persone più bisognose.

Dopo il matrimonio con Gianni Sperti e la lunga relazione con Raz Degan, la Barale non ha più ritrovato l’amore. Sono anni che ormai, almeno ufficialmente, è single. E recentemente ha spiegato di non voler guardare al suo passato sentimentale, anche perché nessuno dei suoi ex le ha lasciato un bel ricordo. Ospite di ‘Live – Non è la D’Urso’ dopo aver visto un filmato in cui comparivano proprio Sperti e Degan, ha detto: “Ho una grandissima caratteristica, non so se sia un pregio o un difetto. Dentro di me ho un dimenticatoio dove ci metto le persone che mi hanno veramente fatto del male. Quelle persone che ho visto nei filmati sono finite nel dimenticatoio. Non ho nessun piacere di parlare di queste persone”.

