Urla e aggressione fisica: Paola Caruso arriva alle mani e viene squalificata da 'La Pupa e il Secchione Show'

Paola Caruso perde la testa. Provocata da Mila Suarez nella villa dove alloggiano i concorrenti de La Pupa e il Secchione Show, arriva alle mani. Tra le urla, esplode contro Mila Suarez e l’aggredisce. Il provvedimento contro la bionda 37enne durante la diretta arriva, invevitabile: la showgirl calabrese viene squalificata dal programma. Barbara d’Urso di fronte alle rimostranze dell’ex Bonas di Avanti un altro è irremovibile: “Siamo in televisione e questo esempio noi non lo diamo. Hai aggredito un’altra persona”.

La produzione sceglie di mandare in onda solo alcune immagini relative alla lite e all’aggressione fisica. “Ho ricevuto una telefonata stamattina brutta, c'è stata una lite nella notte molto forte che è finita in un modo che a me non è piaciuto, e quindi probabilmente cambieranno delle dinamiche”, annuncia la conduttrice. Poi parte la clip che mostra quanto è accaduto.

VIDEO

Si sentono grida, insulti. Paola Caruso si scaglia contro Mila Suarez. Gli altri concorrenti sono costretti a intervenire per dividere lei e la 34enne nata a Casablanca. Il video mostra immagini forti e violente.

In un confessionale la Caruso si giustifica per l’aggressione: “Mila mi ha provocata tutto il tempo. Mi ha detto qualunque cosa quella. A un certo punto ho sentito ‘tu sei una manipolatrice, strumentalizzi tuo figlio e usi il bambino’. Mi sento mortificata e umiliata. Non si deve mai perdere il controllo e ho sbagliato”.

Anche Gianmarco Onestini commenta: “Paola Caruso si è molto arrabbiata e sono arrivate alle mani. Il fatto di picchiarsi è terribile e non si può mai appoggiare. La violenza fisica per me non è un mezzo con cui rispondere. Alle provocazioni non si può reagire così”.

Lo scontro scuote tutti. Nel video si vede Paola che, dopo la rissa, si sente male e ha addirittura un mancamento. L’ex naufraga avrebbe spinto e tirato una sberla alla modella marocchina, subito dopo sarebbe svenuta. Sono stati proprio Onestini e Aristide Malnati a soccorrerla.

In studio Paola cerca di spiegarsi: “Sono mortificata per ciò che è successo. Non mi era mai capitato di perdere il controllo in questa maniera. Mi spiace per i miei compagni e per la produzione. Io non sono questa persona e mi sono sentita male. Ho vuoto un vuoto e mi si è chiuso il cervello. Era la seconda volta che Mila Suarez attaccava mio figlio. Non permetto a nessuno di toccare il mio bambino. Un’altra volta aveva pure detto ‘hai rotto i coglio*i con tuo figlio’. Nessuno può toccare mio figlio perché lui non ha colpe. Non è che lei non me le ha messe le mani addosso, non è che lei le ha prese, non è che lei è stata lì ferma. Comunque io per difendere mio figlio faccio questo e di peggio. E poi nessuno dice nulla a lei che ha spaccato i bicchieri?”.

MIla replica: “Non è assolutamente vero, io non l’ho toccata. Ho tutti loro testimoni che hanno visto che è stata lei ad alzare le mani. Ecco bene, Elena, Francesco e Mirko stanno confermando che mi ha picchiata lei. Anzi, non soltanto non l’ho toccata, ma non ho attaccato mai suo figlio. Lei mi ha tirato anche i capelli e poi mi ha anche schiaffeggiata”.

Inizialmente la Caruso rimane ‘sospesa’, poco dopo però Carmelita legge il provvedimento preso dalla produzione: la bionda viene squalificata. Paola, però, non si arrende e si scaglia ancora contro Mila: “Non è che tu non hai alzato le mani! Tu l’hai fatto per farmi impazzire, mi hai provocata per farmi impazzire. Tu sei una stron*a, fai caga*e, schifo di persona, tu calpesti tutti, fai schifo. Hai spaccato i vetri vergognati. Spaccava i bicchieri per terra. C’è uno schifo lì dentro, non voglio tornare con quelle persone nella villa sono dei falsi”.

La Suarez si dice spaventata: “Io non accetto Paola dentro la villa. A me lei fa paura, alza le mani e non posso stare nello stesso posto con lei. Una donna che alza le mani io non lo accetto. Vergognati tu non io e smettila che mi hai aggredita”.

“Paola, sai che ti voglio bene e da anni vieni nelle mie trasmissioni, ma io non transigo sull’aggressione fisica. Anche quella verbale è terribile, ma quella fisica non passa. Quindi chi ha iniziato ed aggredito sei stata tu, Paola. Lei si è difesa”, le sottolinea la D’Urso. “Lo rifarei altre mille volte io, tanto non ci sto a passare per pazza. Io ho solo difeso la mia famiglia. Non è vero che ho tirato uno schiaffo, lo dicono tutti perché mi odiano ma non è vero. Io mi ritiro, in villa non ci ritorno”, replica Paola Caruso. La presentatrice integerrima però continua: “Tu sei in televisione e questo esempio non lo diamo, fine del discorso. A prescindere dal fatto che tu ti voglia ritirare, Paola Caruso sei ufficialmente squalificata dal gioco. Mila, ieri notte il tuo atteggiamento ha superato i limiti, per questa ragione questa settimana dovrai vivere nello sgabuzzo”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 13/4/2022.