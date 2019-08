Paola Caruso sarà per sempre grata a Barbara D’Urso, che le è stata perennemente vicina, sia durante la gravidanza, per la storia tormentata con Francesco Caserta, da cui la 34enne ha avuto il figlio Michelino, sia per la vicenda dei genitori biologici: l’ex Bonas di “Avanti un altro” grazie a Carmelita ha ritrovato la vera mamma, Imma. E’ per questo che interrogata da Nuovo indica la 62enne come madrina del piccolo nato lo scorso 2 marzo.

Quando ci sarà il battesimo di Michelino, desidererebbe avere Barbara D’Urso accanto al bimbo. “Tengo a ringraziare Barbara D’Urso, persona speciale. Le devo tutto, è la madrina e l’angelo di mio figlio, nessuno mi è stata vicina quanto lei”, spiega al settimanale Paola Caruso.

Non ha alcun dubbio a riguardo. Barbara D’Urso è la madrina ideale del figlio Michelino. La presentatrice ha portato la storia della bionda in tv, sotto i riflettori, regalandosi, sì, grandi risultati di share, ma svolgendo contemporaneamente un ruolo determinante e fondamentale nella vita della ragazza, che, anche attraverso le sue parole, ha trovato la forza di andare avanti, nonostante il padre di Michelino finora sia stato assolutamente assente.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 30/8/2019.