E' andato in onda in diretta tv il battesimo di Michelino, il figlio di Paola Caruso e Francesco Caserta (quest'ultimo non era presente). A mandare in onda le immagini della cerimonia è stata Barbara D'Urso durante "Domenica Live". L'ex Bonas di "Avanti un altro" è arrivata in chiesa accompagnata dal fidanzato, l'ex tentatore Moreno Merlo, 30 anni, che ha fatto a tutti gli effetti le veci del papà, rimanendo sempre accanto alla dolce metà e la suo bambino.

Il battesimo ha avuto luogo a Platania, in provincia di Catanzaro. La Caruso, 34 anni, per l'occasione ha indossato un abito lungo con ampia scollatura sul décolleté. Elegantissimo in completo blu Moreno Merlo. Mentre il piccolo Michele indossava pantaloncini celesti con camicia bianca e un tenero papillon perfettamente abbinato all'outfit.

Al fianco di Paola in un giorno così speciale anche le sue due mamme, Imma, la madre biologica, e Wanda, la donna che l'ha cresciuta: "Vedervi tutti insieme è l'emozione più bella", il commento di Barbara. La Caruso ha ritrovato Imma grazie a "Live - Non è la D'Urso".

Paola avrebbe voluto come madrina del suo Michelino proprio la celebre conduttrice. Quest'ultima ha, però, declinato l'invito: "Ti ringrazio, ma non posso. Anche se c’è un rapporto speciale tra me e Michelino, farei un torto a tutte le mamme che sono state qui in trasmissione e mi hanno chiesto di fare la madrina dei loro figli. Io cerco di essere uguale con tutti, anche se ti amo in maniera particolare e anche Michelino. Lo sarò col cuore".







Scritto da: Francesca Romana Domenici il 23/9/2019.