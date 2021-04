Paola Caruso festeggia il compleanno del nuovo fidanzato alle terme: il figlio insieme alla coppia

Paola Caruso festeggia il compleanno del nuovo fidanzato alle terme. C’è anche il figlio che la bionda ha avuto da l’ex Francesco Caserta nel 2019 insieme alla coppia. A Bormio la bella 36enne si regala momenti indimenticabili insieme al pugile Dario Socci, noto anche con il nome The Italian Trouble e specializzato nella categoria dei pesi welter, a cui si è legata da poco tempo, il piccolo Michelino e la sua cagnolina Chanel.

Il bimbo di due anni è a suo agio con il nuovo amore della mamma, che lo coccola e lo riempie di attenzioni. Paola è felice di aver trovato finalmente un compagno di vita: le cose tra i due sembrano assai serie.

“Sono rimasta colpita dal suo modo di fare. Non baciavo una persona da ottobre 2019 e mi sentivo arrugginita! Lui, invece, è stato super spedito. Il primo bacio ce lo siamo dati in auto, sotto casa mia, per salutarci. Un classico”, ha detto a fine marzo la Caruso parlando di Socci a Nuovo Tv.

Stanno insieme da circa tre mesi. E’ stato lo sportivo a contattarla per primo su Instagram, l’ex Bonas di Avanti un altro inizialmente non gli ha risposto. Quanto, però, è stata scelta come testimonial di un’azienda di Salerno, città natale del boxer, Dario ha fatto di tutto per conoscerla tramite un amico in comune e così è scattato l’amore.

A Bormio, in hotel, Paola fa una bella sorpresa al fidanzato: a fine cena, in una sala dove ci sono solo loro, arriva la torta con tanto di candeline accese.

Anche Michelino è entusiasta. Il figlio della Caruso dà un bacio a Dario che compie appena 33 anni. Al mattino arriva la colazione in camera. Il feeling che li lega è altissimo.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 14/4/2021.