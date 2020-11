Paola Caruso torna in tv e parla per la prima volta dell’allontanamento dalla madre biologica Irma, che aveva ritrovato solo nel 2019 in un programma di Barbara D’Urso. Ora sempre ospite della conduttrice Mediaset la 35enne di origini calabresi ha spiegato di aver preso le distanze dalla donna che le ha dato il DNA, soprattutto dopo essersi accorta che, a suo dire, era in cerca di un agente e di sponsor per guadagnare soldi.

Rivolgendosi direttamente a Barbara domenica sera durante ‘Live’, ha detto: “Mia madre (Wanda, ndr) mi ha cresciuto e ora che sto crescendo un bambino (Michelino, avuto nel 2019, ndr) capisco quanti sacrifici si fanno. Barbara tu sei mamma e lo sai. E’ genitore chi ti cresce, al di là di chi ti fa. Io per non fare un torto a mia mamma, per non farla soffrire, perché ogni volta che eravamo con questa donna vedevo mia mamma che soffriva, ho deciso di andarci con i piedi di piombo…”.

Poi parlando sempre di Irma ha continuato: “Ho scoperto che lei dopo che ci siamo ritrovate ha parlato con delle persone dicendo: ‘Ah ma io adesso ho i follower, voglio un agente, voglio gli sponsor…’. Facevamo dei servizi fotografaci e chiamava il mio agente e diceva, ‘Ma per questo servizio ci hanno pagato, prendiamo dei soldi?’. Io penso che una mamma che trova una figlia dopo 35 anni, non pensa ai follower di Instagram, agli sponsor e ai soldi Barbara, pensa a ricostruire il rapporto con sua figlia dopo 35 anni...”.

Scritto da: la Redazione il 23/11/2020.