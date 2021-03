Paola Caruso festeggia Chanel, al cane regala il vestito leopardato: guarda

Paola Caruso festeggia la sua amata Chanel. Al cane, da cui è inseparabile, l’esplosiva bionda 36enne regala un vestito leopardato e un guinzaglio nuovo.

Paola acquista tutto in uno dei negozi più rinomati per gli accessori per gli animali di Milano, Prince and Princess - Dog’s Fashion World. L’adorabile chihuahua compie 3 anni e l’ex Bonas vuole che spenga le candeline sulla torta. Celebra la giornata della quattro zampe insieme al figlio Michelino, il figlio avuto dall’ex Francesco Casertta e che il 2 marzo scorso ha compiuto 2 anni.

Dopo aver mangiato il dolce scarta il dono fatto a Chanel e le fa indossare il capo d’abbigliamento per animali, poi le fa i complimenti e l’ammira. La Caruso è orgogliossima.

Paola Caruso non ha mai nascosto di amare moltissimo Chanel e soprattutto di trattarla come se fosse un’umana. Anche in tv, ospite di Barbara D’Urso a Pomeriggio 5, in passato ha raccontato di portarla spesso alla Spa per animali e di averle fatto mettere lo smalto. E’ convinta che la cagnolina si senta felice e coccolata così, come se fosse una piccola donna fashionista e amante delle griffe proprio come lei.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 12/3/2021.