Paola Caruso non è più single. Dopo la burrascosa fine della storia d’amore con Moreno Merlo, la showgirl aveva deciso di concentrare le proprie energie esclusivamente sul figlio Michelino, nato nel 2019. Ora però nella sua vita è entrata anche un’altra persona. Si tratta di Dario Socci, pugile professionista di 32 anni. La coppia nella serata di giovedì 8 aprile ha ufficializzato la propria relazione via social. Pubblicando una serie di scatti in cui appaiono insieme (in uno si scambiano anche un bacio in bocca), Paola ha scritto su Instagram: “Sei arrivato all’improvviso come una giornata di sole che scalda il cuore...e qui voglio restare… tra le tue braccia”.

Anche Dario ha pubblicato le stesse immagine sul suo profilo. Accanto alle foto ha scritto: “Lovingly”. I due appaiono già molto appassionati. Non si sa da quanto sia iniziata la frequentazione, ma fino ad oggi non era trapelato assolutamente nulla.

Paola, 35 anni, originaria della Calabria, lo scorso anno aveva rivelato di aver deciso di andare via da Milano a causa dei prezzi troppo alti delle case. Si è trasferita in una zona più verde, a quanto pare sul Lago Maggiore, con il figlio, frutto di una fugace relazione con l’imprenditore Francesco Caserta.

Scritto da: la Redazione il 8/4/2021.