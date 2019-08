Paola Caruso è felice insieme a Moreno Merlo, il suo nuovo fidanzato. La bionda 34enne, mamma di Michelino, nato il 2 marzo scorso, condivide sul social un’altra foto con l’aitante e muscoloso 30enne, deejay, ex tentatore di Temptation Island: per lui una dedica speciale.

”Solo cose belle”, scrive Paola Caruso, nell’immagine postata su Instagram seduta accanto a Moreno Merlo in un locale. Ha finalmente trovato la serenità, nonostante il dolore di non vedere ancora riconosciuto suo figlio, nato dalla burrascosa relazione con Francesco Caserta, che finora si è sempre rifiutato di vedere il bambino.

“Moreno è un caro amico, ci stiamo conoscendo. Ancora è presto per sbilanciarsi. Sono mamma e preferisco andarci cauta. E’ una bella persona, poi si vedrà!”, aveva detto Paola Caruso al settimanale Mio a proposito di Moreno Merlo, con cui è uscita allo scoperto i primi di agosto sempre via social. La relazione, però, sembra andare avanti nel migliore dei modi. L’ex Bonas di “Avanti un altro”, sembra davvero raggiante accanto al suo nuovo fidanzato, anche se, provata dalle delusioni passate, è normale che voglia andarci con i piedi di piombo, per non commettere altri errori.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 21/8/2019.