Paola Caruso, 34 anni, festeggia i primi due mesi del figlio Michele nato lo scorso 2 marzo. L'ex Bonas di "Avanti un altro" condivide questo momento speciale pubblicando sul social due tenerissime foto che la ritraggono mentre tiene in braccio il bebè.

Paola Caruso festeggia i primi due mesi del piccolo Michele. Nella didascalia che accompagna gli scatti infatti scrive: "2 MESI... due mesi in cui mi hai regalato figlio mio le emozioni più belle del mondo sei tutta la mia vita... TI AMO MICHELINO MIO". "Bellissimi tesoro!! Troppo. Spero di rivederti presto, un bacione", il messaggio dell'inlfuencer Ginevra Lambruschi, ex di Niccolò Bettarini .

Ma c'è anche chi commenta l'incontro di Paola con la mamma adottiva Wanda e la madre naturale Imma a "Live- Non è la D'Urso". Alcuni pensano che la Caruso stia trascurando la donna che l'ha cresciuta non andandola a trovare spesso ma c'è chi la difende a spada tratta: "Per quelli che dicono che si deve vergognare perché sta trascurando la madre adottiva... avete visto le sue lacrime ieri sera? Quella donna è sua madre e lei di sicuro non lo ha dimenticato, anzi sono sicura di quello che dico: lei la ama da morire e l'amore che prova per lei non potrà mai essere paragonato a quello della vera madre. Qui stiamo parlando di amore e gratitudine verso due persone che le hanno donato tutto quello che la vera madre non le ha mai dato... Una famiglia e l'amore".

Paola negli ultimi mesi ha vissuto momenti davvero intensi: è nato suo figlio Michele, ha conosciuto la mamma biologica e ora tutti si stanno interrogando su chi sia il padre naturale. Un famoso calciatore, sembrerebbe, ma il diretto interessato, contattato dalla D'Urso, al momento ha smentito.

