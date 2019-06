Paola Caruso, 34 anni, ha portato Michelino, il figlio di 3 mesi, in una Spa. Naturalmente si tratta di un centro appositamente dedicato ai più piccolini ma le immagini del bimbo in piscina o mentre gli viene fatto un massaggio facciale postate su Instagram dall'ex Bonas di "Avanti un altro" non sono piaciute a tutti.

Paola Caruso ha voluto regalare al figlio Michelino una giornata speciale. La bionda ex naufraga dell'"Isola dei Famosi" ha anche condiviso alcuni momenti sul suo profilo social e accanto alle immagini ha scritto: "Che bello aver trovato la Spa per il mio bambino dove può giocare, apprendere tante cose nuove ed essere coccolato con bellissimi massaggi. Sono super felice".

E' soddisfatta Paola Caruso del soggiorno di Michelino alla Spa. Ma le immagini del bimbo hanno subito fatto scattare la polemica sui social: "La Spa per bambini? Che tristezza! Se hai dei soldi che ti avanzano fai qualcosa per i bambini meno fortunati", si legge tra i messaggi. "Avrebbe solo bisogno di una mamma intelligente e meno narcisista che lo abbracciasse e basta", le parole di un altro utente. E ancora: "Io la mia la portavo in una normale piscina, entravo anch'io e ci giocavo... c'era il contatto fisico non una ciambella al collo".