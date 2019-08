Michelino prima di ogni altra cosa. Paola Caruso mette suo figlio al primo posto, il lavoro viene dopo. Così la showgirl di origini calabresi ha dovuto declinare l’invito a prendere parte alla prossima edizione del ‘Grande Fratello Vip’ spagnolo per non allontanarsi dal suo piccolo.

Lo ha raccontato lei stessa al settimanale ‘Mio’: “Con un bimbo piccolo non posso fare molto, ma non è difficile dire no: Michelino è la mia priorità”. “Mi avevano offerto di partecipare al Grande Fratello Vip spagnolo ma ho rifiutato perché non voglio separarmi da mio figlio. Ora voglio dedicarmi a lui, il lavoro arriverà”, ha aggiunto.

Pochi giorni fa in un’altra intervista Paola ha spiegato che il padre di Michelino, l’imprenditore Francesco Caserta, non ha ancora mai visto loro figlio. “Da dodici mesi non mi dà un euro. Non ha mai avuto neppure il pensiero di comprare, che so, un ciuccio o un banale peluche. Non mi ha mai dato nulla, ma non finirà così. Sono decisa ad andare fino in fondo. Non per me, perché io sto bene, ma mi dispiace per il mio bimbo. Ogni bambino avrebbe diritto ad avere una famiglia e un papà”, ha fatto sapere.

Scritto da: la Redazione il 14/8/2019.