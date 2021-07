Paola Caruso è tornata single, ecco perché è finita con Dario Socci...

Paola Caruso è tornata single. La showgirl 36enne ha annunciato la rottura con il pugile Dario Socci, 33 anni. Dopo 4 mesi d’amore la relazione è arrivata al capolinea.

L’annuncio arriva dalla stessa Paola su Instagram. ‘’Come avrete notato, da inizio giugno non ci sono più Storie e post con Dario. La nostra storia è finita perché abbiamo capito che non c’erano i presupposti per un percorso comune”. La Caruso ha spiegato così le motivazioni della rottura con il pugile di Salerno. Adesso per Paola è tempo di godersi le vacanze con il figlio Michele, 2 anni e mezzo avuto dall’ex Francesco Caserta.Una relazione burrascosa finita male con l’imprenditore che non ha mai voluto conoscere il bambino.

La Caruso poi aveva ritrovato l’amore con il tentatore Moreno Merlo, ma anche questa storia è finita male con tanto di litigate in tv.

Scritto da: La Redazione il 21/7/2021.