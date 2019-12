Paola Caruso felice: Michelino incontra il suo fratellastro

Paola Caruso è felice: Michelino, il figlio nato lo scorso 2 marzo, ha incontrato il suo fratellastro, Gabriele. Sul social pubblica alcune immagini che ritraggono i due bambini insieme, entrambi figli del suo ex, Francesco Caserta.

A Domenica Live Paola Caruso aveva confidato a Barbara D’Urso che Francesco Caserta aveva avuto un altro figlio da una sua precedente relazione. Aveva raccontato che era stata contattata personalmente dalla donna che lo ha messo al mondo. La ragazza le aveva spiegato che, proprio come è accaduto a lei, era stata costretta a vivere la gravidanza in solitudine perché l’imprenditore aveva scelto di non riconoscere il suo bimbo.

“Mio figlio ha un fratello”, aveva annunciato in tv Paola Caruso, tra lo stupore generale in studio. Evidentemente in questo periodo la showgirl 34enne ha continuato a sentirsi con la mamma del fratellastro di Michelino. Ora le due si sono finalmente viste e hanno così fatto incontrare i due fratelli.

“Io e Michelino abbiamo ricevuto un bel regalo di Natale, il più bello che potevamo augurarci – ha scritto Paola nel post che accompagna gli scatti dei due bambini - Michele e Gabriele insieme super fratelli”. Tanti i commenti dei fan. Uno le scrive: “Che bellissima cosa due fratellini che si conoscono, grazie alla buona volontà delle loro mamme! Nonostante siano figli di un padre che non ne è degno! Sono comunque dei bimbi felici e si vede!”. “Bellissimi! Loro sono innocente e meritano tanto…incluso la vicinanza di un fratello”, le sottolinea un altro follower.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 13/12/2019.