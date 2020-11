Paola Caruso: 'Milly Carlucci non mi vuole e non posso fare il GF Vip’

Per Paola Caruso non è un momento facile, almeno lavorativamente. Questo si evince dalle sue ultime dichiarazioni rilasciate al settimanale ‘Diva e Donna’. La 35enne ha infatti spiegato di aver provato a partecipare a ‘Ballando con le Stelle’, ma che Milly Carlucci non l’ha voluta. “Milly non mi vuole, dice che sono troppo targata Mediaset. In Rai non mi vogliono”, ha affermato.

Le sarebbe forse piaciuto partecipare al ‘Grande Fratello Vip’, ma purtroppo per lei il reality condotto da Alfonso Signorini è off-limits. Il motivo? Se entrasse nella Casa di Cinecittà probabilmente gli assistenti sociali le porterebbero via suo figlio Michelino, visto che è l’unica affidataria del bambino nato nel 2019 (il cui padre è l’ex Francesco Caserta). “Non posso farlo, le assistenti sociali mi porterebbero via subito mio figlio Michelino, in quanto io sono l’unico genitore”, ha spiegato.

Nel frattempo Paola, che ha partecipato in passato all’Isola dei Famosi, ha fatto molto discutere per aver posato senza veli per il nuovo calendario di ‘ForMen Magazine’. Qualcuno l’ha accusata di essersi fatta scattare immagini troppo sexy, non adeguate al ruolo di madre. Lei si è difesa spiegando che si è trattato di una necessità per poter mantenere sé stessa e anche il suo piccolo.

Scritto da: la Redazione il 19/11/2020.