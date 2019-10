Paola Caruso con il figlio Michelino e Moreno Merlo si accomodano nel salotto di Barbara D’Urso. A Domenica Live l’ex Bonas di Avanti un altro è raggiante. Insieme al fidanzato a Carmelita confessa: “Siamo una famiglia ora!”.

Francesco Caserta, da cui Paola Caruso il 2 marzo scorso ha avuto Michelino, non ha mai voluto conoscere il bambino finora. La bionda 34enne si è disperata a lungo per la situazione, ora, però, torna a sorridere grazie al fidanzato Moreno Merlo. L’ex tentatore di Temptation Island con cui ha iniziato una storia d’amore lo scorso agosto è diventato parte della sua vita e di quella del piccolo. I tre sono felici insieme.

La D’Urso mostra una giornata tipo di Paola e Moreno, che insieme portano Michelino in piscina. Il servizio mandato in onda mostra la complicità della coppia e il feeling del ragazzo con il tenerissimo bimbo. La Caruso, una volta rientrati in studio, è al settimo cielo.

“Alla fine basta crederci e si è realizzato il sogno della mia vita: tutti e tre insieme, Michelino felicissimo e anche noi! Fino a qualche mese fa non lo avrei mai pensato e guardate cosa mi ha portato l’estate!”, dice.

Neppure Floriana Messina, che in un videomessaggio svela alla bionda di essere stata contattata da Francesco Caserta via social, riesce a rattristare Paola Caruso. “E’ l’ennesima di cui io non sapevo. Tu non sai quante donne, anche dello spettacolo, mi scrivono su Instagram che Francesco gli scrive, continua anche se è fidanzato perché lui sta con una ragazza ufficialmente: la porta a casa sua, cammina mano nella mano nella sua città con questa ragazza ma continua a scrivere a tutte queste donne anche dello spettacolo. Io ho una lista così di ragazze a cui lui ha scritto!”, commenta.

Paola è amareggiata per il comportamento dell’ex, ma lei ha ritrovato la serenità grazie a Moreno Merlo. Ora, con il 29enne e il figlio Michelino, ha la sua famiglia, quella che tanto desiderava.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 28/10/2019.