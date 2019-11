Paola Caruso interviene con un video messaggio a Domenica Live e conferma la rottura con Moreno Merlo. “E’ vero, ci siamo lasciati”, dice la bionda 34enne, rivolgendosi direttamente a Barbara D’Urso. Confessa di essere “scioccata” per quel che è accaduto con il Dj.

Subito dopo le voci di rottura con Moreno Merlo, ora forse ‘vicino’ a Veronica Graf, ex concorrente del Grande Fratello, Paola Caruso, interrogata sull’addio da Novella 2000, aveva detto: “Tra me e Moreno è finita, ma sono stata io a troncare, non lui come è stato scritto. E inoltre volevo sottolineare che il nostro rapporto andava avanti dallo scorso luglio. Non si trattava di una storia qualsiasi ma per me è stato un legame importante”.

“Non so se lui mentre stava con me si sentisse anche con lei - aveva continuato l’ex Bonas, parlando della vicinanza dell’ex tentatore alla Graf - ma di certo non è questo che ha segnato la fine del nostro rapporto. Purtroppo dietro ci sono ragioni ben più gravi di cui al momento non posso proprio parlare”. “Non sto bene purtroppo. Spero che questo momento passi presto”, aveva chiosato.

Paola Caruso ora parla della separazione da Moreno Merlo a Domenica Live e ufficializza la conclusione del rapporto. “Ciao Barbara, è vero che io e Moreno ci siamo lasciati. Sono scioccata per quello che mi successo. Sono accadute delle cose molto gravi che hanno portato all’interruzione, tali che questo rapporto non si può più riparare”, spiega.

“Tu sai Barbara che noi donne innamorate a volte, anche se abbiamo dei dubbi, sorvoliamo perché siamo donne. Io davvero ho tanto dolore dentro perché comunque ci credevo e soffro perché l’ho fatto avvicinare a mio figlio e avrò sempre la presenza di questa persona orrenda nelle foto delle cose più importanti di mio figlio”, aggiunge la Caruso.

E sottolinea: “Se vuoi fare del male, se vuoi diventare famoso e vuoi fare le tue cose, ci sono mille donne. Vai da queste GF, vai da chi caz*o vuoi ma non da una persona come me che ha già sofferto. Quello che mi ha fatto non me l’ha mai fatto nessuno. Inqualificabile, sono sconvolta”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 18/11/2019.