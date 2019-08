Paola Caruso e Moreno Merlo, ex tentatore di Temptation Island, deejay sensuale e fascinoso, sono una nuova coppia: i due stanno insieme. Qualche giorno fa la bionda ex Bonas di “Avanti un altro” aveva condiviso sul suo profilo social una foto con il 30enne aitante e muscoloso. I due hanno trascorso una rilassante domenica al lago: con loro anche Michelino, il figlio di Paola, e il cagnolino della 34enne. Poteva anche essere uno scatto che ritraeva semplici amici, ma non è così. La Caruso e Moreno sono stati pizzicati in intimità, con tanto di bacio.

La burrascosa storia con Francesco Caserta, da cui il 2 marzo scorso ha avuto il suo piccolino, ormai è alle spalle. L’imprenditore ora pare stia insieme a Raffaella Fico. Non ha mai voluto vedere il suo bambino e Paola Caruso è molto contrariata per questo. Per fortuna nella sua vita è arrivato Moreno Merlo che le ha ridato il sorriso e la serenità.

Paola Caruso e Moreno Merlo avevano già sfilato insieme alla premiere de “Il Re Leone” a Roma, nessuno poteva immagina che la presenza in coppia sul red carpet preannunciasse una relazione, invece così è stato. I due sono ‘in love’ e se la godono. L’estate 2019 per loro è ‘caliente’.

