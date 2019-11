Paola Caruso piange per il figlio a Pomeriggio 5. In tv parla ancora dell’ex compagno, Francesco Caserta, che non ha voluto riconoscere il bambino, Michelino, nato il 2 marzo scorso. L’imprenditore non avrebbe neppure riconosciuto il suo primo figlio di 10 anni, avuto da un’altra donna. Così fa sapere la 34enne calabrese. Non si prende le sue responsabilità di padre, ma, pare, contatti molte donne, tutte famose, sui social. Paola ha un crollo emotivo e disperata dice: “Cosa dirò a mio figlio quando sarà grande? Tuo padre non ti vuole…?”.

In studio sono tutti contro Francesco Caserta. “Lui contatta molte ragazze su Instagram promettendole viaggi e regali”, dichiara Paola Caruso. A darle man forte ci sono Floriana Messina ed Elena Morali, anche loro ospiti nel talk. Entrambe hanno denunciato di essere state contattate dal ragazzo.

Paola Caruso racconta arrabbiata i comportamenti per lei indegni dell’ex. Poi, sentendo gli altri ospiti darle ragione, crolla e piange per il figlio in tv. Arrivano le lacrime: “Non è facile Barbara, io penso ogni giorno a quello che dovrò dire a Michelino quando avrà l’età per capire”.

Non riesce a farsene una ragione, non sa come giustificare il comportamento di un padre assente con il suo piccolino, una volta che sarà cresciuto. Barbara D’Urso cerca di rincuorarla. “Paola ascoltami, tu hai scelto allora di tenere il bimbo, potevi anche non farlo anche se sarebbe stata una cosa terribile. L’hai cresciuto con amore, da sola. E quando sarà il momento tuo figlio ci arriverà da solo a capire che quel padre non sarebbe servito a niente”, le dice.

La conduttrice poi rimarca: “Stai crescendo Michelino che è uno spettacolo”. E sottolinea ancora una volta che, in caso Francesco Caserta volesse intervenire e dire la sua sulla dolorosa questione, le porte dei suoi programmi sono sempre aperte. “Lo aspettiamo”, conclude.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 5/11/2019.