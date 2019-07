Paola Caruso, 34 anni, sta trascorrendo la sua prima estate da mamma a Poltu Quatu, in Sardegna. L'ex Bonas di "Avanti un altro" si sta dedicando 24 ore su 24 al suo piccolo Michelino. Oltre ai bagni al mare e in piscina, mamma e figlio si concedono anche serate eleganti e così Paola non sfoggia solo costumi e parei, ma anche abiti glamour come mostra in uno degli ultimi scatti pubblicati su Instagram.

Paola nella foto indossa un abito nero lungo dall'ampia scollatura sul décolleté e profondo spacco che lascia scoperte le gambe abbronzate. Ai piedi porta un paio di sandali infradito davvero fashion e al collo una collana che illumina e impreziosisce il look. I lunghi capelli lasciati mossi le cadono sulle spalle. Il viso è struccato. In braccio la Caruso tiene Michelino. Il bimbo indossa un completino giallo con deliziosi mocassini estivi bianchi.

La sua prima estate da mamma, Paola Caruso la sta dedicando completamente al figlio. Trascorrere giorni di relax in Sardegna con il suo piccolino le sta facendo bene. L'ex naufraga dell'"Isola dei Famosi" infatti appare in splendida forma.













Scritto da: Francesca Romana Domenici il 12/7/2019.