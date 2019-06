Paola Caruso si sta godendo le sue prime vacanze da mamma con il piccolo Michelino. La bionda della tv ha portato il figlio di tre mesi in Sardegna

Paola Caruso, in vacanza con il figlio, è una mamma dolce e molto premurosa

L'ex Bonas di 'Avanti un altro' sta crescendo da sola il suo bellissimo bimbo

Paola Caruso, 34 anni, ha scelto la Sardegna per le sue prime vacanze estive da mamma con il suo piccolo Michelino. Il volto noto del piccolo schermo sul social condivide alcuni scatti del soggiorno. Una foto la ritrae mentre fa il bagno in piscina con il suo bimbo di tre mesi. In un altro scatto lo solleva in aria e lo bacia teneramente di fronte a un panorama da sogno. Paola Caruso sta crescendo il figlio Michelino da sola. La relazione con il compagno Francesco Caserta è infatti naufragata dopo i primi mesi di gravidanza. La coppia di ex prima della nascita del bimbo è stata protagonista di una vera e propria diatriba mediatica. La stessa Paola ha dichiarato di voler ricorrere al test del DNA per dimostrare che Francesco è il papà del suo bambino. Ora, però, è tempo di vacanze e le sue prime da mamma Paola Caruso ha scelto di viverle in Sardegna dove si rilassa tra bagni di sole e tante coccole al suo adorato Michelino. L'ex Bonas di "Avanti un altro" è una mamma presente e non si separa mai dal su bimbo.















