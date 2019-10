Emma e Elodie, pace fatta

Emma e Elodie hanno fatto pace. La cantante che ora fa coppia con Marracash ha dichiarato: ''Ci siamo riavvicinate, incontrate, l’ho vista bene. Tifo per lei, ho iniziato con lei, è una donna generosa, ha un grande cuore. Ci eravamo allontanate perché mi ero mossa in modo istintivo, ci sono cose che avrei potuto fare diversamente, ma il bene tra noi c’è. Serviva tempo per capirci. È un buon momento per tutto, quando hai l’amore ti viene tutto meglio''.

