Paola Caruso è al settimo cielo. Dopo quasi tre mesi di lontananza ha potuto riabbracciare il suo cavallo. La 35enne, che è un’amante dell’ippica, ha infatti uno stallone che adora e con cui ha un fortissimo legame. Per lei l’animale è come un figlio. Così una volta raggiunto il maneggio dove vive, la Caruso ha pubblicato una foto in sella al cavallo su Instagram e poi ha scritto: “Le nostre facce dicono tutto, finalmente insieme. Dopo tre mesi, troppo tempo lontani”. Tra i primi a commentare l’immagine anche la signora Irma, la mamma biologica di Paola, ritrovata grazie a ‘Live – Non è la D’Urso’. “Amore sei bellissima, dolce come il tuo cavallo”, ha scritto la donna.

Paola, che lo scorso anno è diventata mamma di Michelino, frutto dell’amore con l’ex Francesco Caserta, con cui è rimasta in pessimi rapporti, in passato ha rivelato che la sua passione per i cavalli le stava per costare davvero caro. La bionda di origini calabresi infatti a 24 anni è caduta dalla sella ed è stata costretta a rimanere ferma a letto per ben 8 mesi, con il terrore di non riuscire a tornare a camminare. “Sono stata su una sedia a rotelle, rischiavo di non poter più camminare”, ha raccontato durante una puntata dello show ‘Selfie’.

Scritto da: la Redazione il 5/5/2020.