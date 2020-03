Paola Caruso: 'Mi sto riavvicinando a Francesco Caserta, il padre di mio figlio'

Paola Caruso si sta riavvicinando a Francesco Caserta, il padre di suo figlio che lo scorso 2 marzo ha compiuto un anno. La showgirl a Nuovo rivela che non ha alcuna intenzione di tornare con l’ex fidanzato, ma desidera ardentemente, come più volte detto, che il bambino abbia un padre nella sua vita, che lo conosca e si senta amato da lui.

“Da Natale io e Francesco ci siamo riavvicinati e lui ha visto per la prima volta suo figlio…”, confessa al settimanale la ex Bonas di “Avanti un altro”. La 35enne poi aggiunge: “Finora mi sono rimboccata le maniche, ma dover crescere Michelino da sola è un sacrificio enorme. La mia vita è cambiata del tutto e non ho più molto tempo per me, ma sono felicissima. Anche se la sera non sono nemmeno in grado di farmi un bagno rilassante e non riesco più ad avere una vita sentimentale, queste rinunce le faccio volentieri. Mio figlio è molto più importante di tutto”.

Si sta riavvicinando al padre del figlio. Francesco Caserta ha pure visto per la prima volta Michelino. Paola Caruso al momento è contenta così. Dopo la fine della chiacchieratissima liaison con Moreno Merlo, condita da accuse di maltrattamenti, la calabrese è single. Non vuole uomini nella sua vita: “Ora ho paura di far avvicinare chiunque a me e a mio figlio. Non mi fido più di nessuno. Per il momento Michelino è la mia priorità”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 13/3/2020.