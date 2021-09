Paola Caruso ha rifatto ancora il naso? Si mostra con un cerotto 'sospetto'

Paola Caruso si mostra con un cerotto ‘sospetto’ nelle foto che condivide sul social: l’ex Bonas di Avanti un altro ha rifatto ancora una volta il naso o si è semplicemente fatta male?

La bionda 36enne calabrese a Domenica Live, nel 2017, aveva raccontato in merito agli interventi estetici a cui si era sottoposta: “A 18 anni, ho rifatto il seno, perché lo vivevo proprio come un problema. Me lo ha pagato mio papà, perché gliel’ho chiesto. Poi un anno fa, ho rifatto il naso. Era da tanto che volevo. Poi ho rifatto un po’ le labbra, con qualche punturina, di quelle che ormai si fanno anche in pausa pranzo”.

Nel 2018 era stata costretta a ritoccare nuovamente il naso, colpa di una borsettata ricevuta per caso durante la serata in cui assisteva alla finale di Pechino Express, a cui aveva partecipato. Aveva rivelato tutto sul social. “Ragazzi, grazie a tutti, mi avete scritto in tanti per sapere delle mie condizioni dopo l'incidente di giovedì sera durante la finale di Pechino Express. Ci mancava solo questa, però l'importante è che mi hanno messa a posto”.

Ora negli scatti social appare nuovamente con un cerotto sull’estremità: sembrerebbe proprio simile a quelli utilizzati dopo un’operazione al naso. Paola, però, non svela nulla a proposito. E’ entusiasta per il primo giorno di scuola del suo Michelino.

La Caruso ha iscritto il figlio di 2 anni e mezzo avuto da Francesco Caserta alla scuola materna. Ha scelto l’Istituto Marcelline di Lecce. I fan le domandano se si sia trasferita nello splendido Salento, in Puglia, ma lei non confida nulla. Si fa vedere con l’adorato bambino e scrive: “Amore della mia vita stai crescendo….oggi inizia in nuovo percorso il primo giorno di scuola Materna…ti auguro uno splendido anno scolastico…io sarò sempre con te”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 6/9/2021.