Paola Caruso è stufa di ricevere sui social commenti e accuse relative al fatto che ultimamente non è quasi mai insieme a Imma, la madre biologica ritrovata grazie a Barbara D’Urso. La 35enne ha spiegato di avere una sola mamma e che questa è Wanda, la donna che l’ha adottata e cresciuta. In una serie di Instagram Stories la bionda è apparsa piuttosto alterata. “Voglio chiarire perché ho letto un sacco di commenti stupidi. Io di mamma ne ho una, che è la mamma che mi ha cresciuta ed è quella che amo, perché di mamma ce n’è una, come io sono unica per mio figlio”, ha fatto sapere.

“Aver ritrovato una madre biologica a 35 anni non vuol dire che la posso amare come mia madre. Ora che sono mamma so quanti sacrifici si fanno per crescere un figlio, quindi ovviamente per Imma provo un bene, per mia sorella provo un bene, ma sicuramente per me di mamma ce n’è una sola, che è quella che ti cresce”, ha aggiunto.

Paola, che ha anche condiviso alcune immagini dei festeggiamenti dell’onomastico del figlio Michele (in cui, appunto, appare solo insieme a mamma Wanda), ha continuato: “Non ho litigato con nessuno, ma mia madre ha solo me e lei per me è la mia vita. Imma ha la sua vita e i suoi figli e non è sola come mia mamma. E per me di mamma ce n’è una sola, punto”.

Infine la Caruso ha voluto anche sottolineare come non sia stata lei a cercare la madre biologica. Non ne sentiva l’esigenza. “Poi, sempre per chiarire, io non ho cercato nessuno tramite la televisione. E’ stata mia sorella che ha scritto una lettera a Barbara, io non ho cercato nessuno. Piano piano col tempo le cose si sistemeranno, piano piano l’affetto aumenterà come è giusto, ma per me di mamma ce n’è una ed è Wanda”, ha concluso.

Scritto da: la Redazione il 30/9/2020.